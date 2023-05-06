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مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق بسبها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 08:29 مساء
مهلة 72 ساعة لإخلاء فندق بسبها
فندق «أفريقيا- سبها»، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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منحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاغلي أحد فنادق سبها مهلة 72 ساعة للخروج منه وتسليمه إلى الجهات المالكة له.

ويتعلق الأمر بفندق «أفريقيا- سبها»، وجاءت المهلة لشغله بالمخالفة للقانون، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن الغرفة المشتركة برئاسة المحامي العام سبها، والمشكّلة من قبل النائب العام لوقف التعديات على الممتلكات بمدينة سبها.

- «إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
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مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
والجمعة، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استهدافها أوكار بيع الأسلحة والذخائر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة سبها.

وشارك في العملية الأمنية قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة «11»، وأسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها. وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

رجال إدارة إنفاذ القانون يحيطون بفندق «أفريقيا- سبها» المراد إخلائه، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
رجال إدارة إنفاذ القانون يحيطون بفندق «أفريقيا- سبها» المراد إخلائه، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
رجال إدارة إنفاذ القانون يحيطون بفندق «أفريقيا- سبها» المراد إخلائه، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
رجال إدارة إنفاذ القانون يحيطون بفندق «أفريقيا- سبها» المراد إخلائه، 6 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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