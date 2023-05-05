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وصول 37 طردًا من «جنيرال إليكتريك» الأميركية إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 09:47 مساء
وصول 37 طردًا من «جنيرال إليكتريك» الأميركية إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس
إنزال الطرود بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن وصول 37 طردًا تتضمن معدات وقطع غيار، عبر مطار معيتيقة الدولي مُورّدة من شركة «جنيرال إليكتريك» الأميركية إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة أن هذه الطرود خاصة بالوحدة الغازية الأولى لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، وياتي وصولها تمهيدًا للبدء في أعمال التركيبات بعد فك جميع مكونات الوحدة في إطار أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة للوحدات الغازية بالمحطة.

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وأكدت الشركة أن أعمال التركيب ستجري من قبل شركة «جنيرال إليكتريك» الأميركية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة.

وقالت الشركة إن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء وحدات التوليد ورفع كفاءتها الإنتاجية.

إنزال الطرود بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
إنزال الطرود بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
إنزال الطرود بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
إنزال الطرود بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
محطة كهرباء جنوب طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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