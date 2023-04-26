المنقوش تناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية رفع مستوى التنسيق للتعامل مع الوضع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، رفع مستوى التنسيق بين البلدين للتعامع مع الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش مع الدبلوماسية الأميركية، اليوم الأربعاء، حسب ما أعلنته عبر حسابها على موقع «تويتر».

المنقوش تناقش ملفين مع مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية

وغردت المنقوش قائلة: «أجريتُ اتصالا هاتفيا مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ناقشنا خلاله رفع مستوى التنسيق بين بلدينا للتعامل مع تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على ليبيا، واستعداد حكومتنا للتعاون في المجال الأمني والسياسي، لدعم جهود التهدئة والسلام».

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ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمد دقلو الشهير بـ«حميدتي»، مما دفع العديد من الدول إلى إجلاء رعاياها مع اشتداد القتال الذي لا يزال في أسبوعه الثاني، رغم الجهود الدولية التي تدفع نحو هدنة بين الطرفين.

مخاوف من تدعيات الأوضاع في السودان على ليبيا

وتثار تساؤلات حول مدى تأثير الحرب في السودان على الداخل الليبي المنشغل منذ سنوات بإيجاد مخرج لأزمة النزاع على السلطة، خصوصا أن البلدين تضررا من الحرب التي دارت في دارفور منذ العام 2003، عندما ثار المتمردون ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، واتهامه بتعريضهم للتهميش، وقتها برزت حركات تمرد واتخذت من جنوب ليبيا وحدودها والجارة تشاد مواقع لشن هجمات ضد النظام.

وتقود الولايات المتحدة الدبلوماسية الدولية من أجل الضغط على أطراف النزاع في كل من ليبيا والسودان، لتميكن الأولى من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، ودفع أطراف النزاع في الثانية إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.