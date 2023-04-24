شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على الانقسام الذي شهدته البلاد حيال هلال شهر شوال الجاري، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في بنغازي أن الجمعة موعد عيد الفطر، في حين تعذر على دار الإفتاء في طرابلس رؤية الهلال.

لكن الأحداث اللاحقة خاصة خلال تأدية صلاة العيد في ميدان الشهداء بطرابلس وتبادل الهتافات، اعتبرها البعض انكشافًا عن خلاف مذهبي، بين تيار المالكي والتيار السلفي المتهم بالتبعية المذهبية للسعودية.

وفتح البرنامج نقاشًا حول ما إذا كانت أزمة هلال شوال لها تداعياتها خلال الفترة المقبلة، وذلك مع كل من: رئيس قسم السنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف الشيخ سعيد المجعب، وكبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز بواشنطن حافظ الغويل، والقانوني والباحث السياسي رمضان التويجر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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