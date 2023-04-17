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لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 08:43 مساء
لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين
أسطوانات غاز الطهي (أرشيفية: الإنترنت)
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أفاد مراسل «قناة الوسط» في طبرق، اليوم الإثنين، بأن لجنة الأزمة المكونة من الأجهزة الأمنية بدأت توزيع اسطوانات الغاز على المواطنين بقيمة دينارين إثنين للأسطوانة.

وقال المراسل إن اللجنة اختارت الساحة المقابلة لمستودع الغاز في المدينة لتوزيع الاسطوانات، لافتًا إلى أن شركة البريقة تؤكد سير العمل بمستودع الغاز الرئيسي في المدينة بشكل طبيعي سواءً في التعبئة أو التوزيع.

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من جهتها، أعلنت الإدارة العامة لعمليات المناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط أن إدارة عمليات طبرق الغاز المسال سلَّمت الموزعين 6160 أسطوانة غاز اليوم الإثنين.

جدول يوضح حصة طبرق من أسطوانات الغاز اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 (شركة البريقة لتسويق النفط)
جدول يوضح حصة طبرق من أسطوانات الغاز اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 (شركة البريقة لتسويق النفط)
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