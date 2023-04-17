صعود جماعي للعملات مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الإثنين 17 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.13 من 5.12 دينار المسجلة أمس الأحد.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.57 دينار مقابل 5.55 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.27 دينار مقابل 6.25 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.