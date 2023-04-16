الدبيبة أصدر قرارًا باعتبار 27 رمضان «يوم القرآن»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بأن يكون يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في كل عام «يوم القرآن الكريم».

جاء ذلك في القرار رقم 169 لسنة 2023، نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

- لمواجهة التنصير والإلحاد.. الدبيبة يطالب هيئة الأوقاف بتكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية

وفي وقت سابق اليوم طالب الدبيبة رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل «على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى».

وشدد الدبيبة في كتاب وجَّهه الدبيبة إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، على ضرورة أن تعمل الهيئة العامة للأوقاف «من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي»، على «بيان سماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها».