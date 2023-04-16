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مسابقة لحفظ القرآن الكريم في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 12:08 صباحا
مسابقة لحفظ القرآن الكريم في سرت
من حفل انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، 11 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
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بدأت، السبت، بمسجد الرباط في مدينة سرت فعاليات مسابقة الإمام مالك السادسة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وينظم المسابقة قسم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بسرت، برعاية ودعم المجلس البلدي بالمدينة. وحضر مراسم بدء فعاليات المسابقة مدير مكتب هيئة الأوقاف بسرت، ورئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة، ومدير إدارة الإعلام بالبلدية.

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وقال مقرر لجنة التحكيم بالمسابقة، الشيخ جهاد أمقاوي، لـ«بوابة الوسط» إن لجنة التحكيم يترأسها الشيخ جمعة الحسوني، لافتا إلى مشاركة 90 متسابقا في المسابقة للمنافسة في ستة جوانب تشمل: حفظ القرآن الكريم كاملا، نصف القرآن الكريم، ربع القرآن الكريم، الأجزاء الخمسة الأخيرة، الأربعون النووية، والمستوى الأول من سلسلة  المتون العلمية.

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