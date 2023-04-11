بالصور: انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ القرآن الكريم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم برعاية مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق.

عدد المشاركين في مسابقة طبرق الرمضانية

وقال جادالمولى ذاوود بالقاسم مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «نحرص على إقامة المسابقات الرمضانية في العشر الأواخر من كل شهر رمضان، حيث أقمنا هذه المسابقة في ربع القرآن والخمسة أجزاء الأخيرة حتى جزء عّم».

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وبلغ عدد المتسابقين أكثر من 100 متسابق من مختلف مراكز التحفيظ بمدينة طبرق وضواحيها، وفق مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق.

من حفل انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، 11 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

من حفل انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، 11 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

من حفل انطلاق مسابقة طبرق الرمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، 11 أبريل 2023. (بوابة الوسط)