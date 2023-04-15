حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا بين ارتفاع وانخفاض هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاعا على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا، تتحول غدا تدريجيا إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا علي بعض المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي أقصي مناطق الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا علي أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس- الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية .