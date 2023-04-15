حالة الطقس في ليبيا (السبت 15 أبريل 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا بين ارتفاع وانخفاض هذه الأيام، بينما تسجل ارتفاعا على مناطق الجنوب.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ليلا، تتحول غدا تدريجيا إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا علي بعض المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي أقصي مناطق الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا علي أغلب المناطق.
الجفرة - سبها - غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية .
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا خلال اليومين المقبلين.
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