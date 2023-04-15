ضبط سيارتين مطلوبتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص في طرابلس من ضبط سيارتين مسروقتين ومُبلّغ عنهما مطلوبتين، بحسب وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيارة الأولى نوع «هونداي ازيرا» بيضاء اللون «مُبلغ عنها مسروقة بموجب البرقية الصادرة عن غرفة العمليات الرئيسية رقم (413) بتاريخ 25 مايو 2017».

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وأضافت الوزارة أن السيارة الثانية نوع «هونداي النترا» سوداء اللون «مُبلّغ عنها مطلوبة لقسم المرور والتراخيص حي الأندلس»، مشيرة إلى «أنها قد شكلت حادث سير ولاذت بالفرار بتاريخ 13 أبريل 2021».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل مكتب مباحث المرور بالإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص، منوهة بأنه جاري العمل على تسليم السيارتين إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.

السيارة الثانية المضبوطة نوع «هونداي النترا» سوداء اللون. (وزارة الداخلية)