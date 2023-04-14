ضبط شخص سرق 70 ألف دينار من منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شخصا سرق محتويات منزل تقدر بـ70 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى المركز ضد مجهول سرق أغراض منزله وتشمل «شاشات عرض مرئي كبيرة الحجم وأجهزة تكييف ومواد وأسلاك كهربائية وملابس عسكرية»، مضيفا أنه كان مسافرا إلى مدينة سرت عند حدوث الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وانتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع أكبر المعلومات عن الفاعلين، لتسفر جهود التحريات عن التوصل إلى هوية الفاعل، وهو من سكان المنطقة نفسها، حيث جرى ضبطه وبحوزته الملابس العسكرية التي سرقها.

واعترف المتهم خلال التحقيق معه في المركز بسرقة منزل الشاكي مستغلا سفره، وبيع جميع المسروقات بسوق دينارين على فترات، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.