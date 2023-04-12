ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الكوابل النحاسية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط سيارة محكمة بكمية كبيرة من كوابل الكهرباء النحاسية بعد مطاردتها من قبل عناصر الشرطة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي تمكنوا من ضبط «مركبة آلية نوع (تويوتا سكوبا) محملة بأسلاك كهربائية، وذلك عقب الاشتباه فيها ومطاردتها بعد خروجها من منطقة الضبعي».

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وأوضحت الوزارة أن السيارة أصطدمت بالسور الخارجي لمحطة شمال بنغازي أثناء المطارة، مؤكدة «ضبط كمية كبيرة من الكوابل النحاسية بداخل المركبة؛ واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها».

اصطدام السيارة التي كانت تحمل الكوابل الكهرباء النحاسية بسور محطة شمال بنغازي. (وزارة الداخلية)

كوابل الكهرباء النحاسية التي كانت على متن السيارة المضبوطة في بنغازي. (وزارة الداخلية)