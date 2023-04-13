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شاهد في «هنا ليبيا».. عرض مسرحي في سبها ودوري الميدان الرمضاني في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 11:25 مساء
شاهد في «هنا ليبيا».. عرض مسرحي في سبها ودوري الميدان الرمضاني في طبرق
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 13 أبريل 2023
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يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها عرض مسرحي في ليالي المسرح الرمضانية في سبها، وفعاليات النسخة السابعة لدوري الميدان الرمضاني في طبرق.

ورصدت كاميرا البرنامج ندوة في بنغازي حول حرب الإبادة في المعتقلات الإيطالية وتاريخ الجهاد الليبي، كما تحدث المخرج أحمد حمد الطيره عن الكوميديا الليبية قضايا إنسانية في قالب ساخر.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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