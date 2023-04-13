  • Alwasat News
Atwasat

ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 12:54 مساء
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها
أحد المشاركين في حملة على محال الجزارة بمدينة سبها، 12 أبريل 2023، (مركز الرقابة على الأغذية)
alwasat radio

شهدت مدينتا بنغازي وسبها حملتين مكبرتين على محال الجزارة، ضبط خلالهما كميات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأغلق أفراد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عددا من محال الجزارة بالشمع الأحمر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وجرى ضبط أصحابها حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

- ضبط لحوم فاسدة في غات.. وإغلاق محل بأمر «الرقابة»

وفي سبها، رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدة ملاحظات خلال الحملة على محال الجزارة، منها «وجود خليط في الثلاجات بين اللحوم الحمراء والبيضاء، وسوء حالة النظافة العامة، وعدم استخدام أدوات تقطيع نظيفة»، حيث جرى إتلاف كميات من اللحوم الفاسدة بالتعاون مع شركة الخدمات العامة سبها.

لحم مضبوط غير صالح للاستهلاك الآدمي.
لحم مضبوط غير صالح للاستهلاك الآدمي.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» المغربي

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الاتحاد» و«الجيش الملكي» ...
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي

دوري أبطال أوروبا: بهدف بن ناصر.. ميلان يضع قدمًا في نصف النهائي
دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي

دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم موقعة الذهاب بهدفين أمام تشيلسي
«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم

«أرزاق تساق 2023» (حـ 12): أبو أيهم
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 13): مقلب عيد الميلاد
خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا

خلونا نحلموا 4 (حـ 13): السوشيل ميديا
«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح

«أكلات ماجدة 2» (حـ 13): طاجين كرنب زهرة وفطيرة التفاح
«أفضل شيف» | الحلقة (11)

«أفضل شيف» | الحلقة (11)
الكاسا وسحوركم علينا (11)

الكاسا وسحوركم علينا (11)
«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)

«ما وراء التاريخ»: سوسة (مدينة أبولونيا التاريخية)
بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن

بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: سلبيات تأجيل الدوري.. ونقاط أخرى
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»

تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»

روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
«الأمن الداخلي» يعلن إيقاف أميركي بتهمة «التبشير» بالمسيحية وإحالته إلى النائب العام
«الأمن الداخلي» يعلن إيقاف أميركي بتهمة «التبشير» بالمسيحية ...
اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي
اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل ......
المزيد
ضبط وافد صدم شخصا بسيارته في طرابلس ثم لاذ بالفرار
ضبط وافد صدم شخصا بسيارته في طرابلس ثم لاذ بالفرار...
«العمل» تبحث تفعيل مبادرة «مهنتك مستقبلك»
«العمل» تبحث تفعيل مبادرة «مهنتك مستقبلك»...
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات أبريل
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات أبريل...
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها
ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها...
اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي
اختتام امتحانات سنوات النقل والتعليم الأساسي والثانوي...
المزيد