ضبط لحوم فاسدة في بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينتا بنغازي وسبها حملتين مكبرتين على محال الجزارة، ضبط خلالهما كميات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأغلق أفراد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عددا من محال الجزارة بالشمع الأحمر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وجرى ضبط أصحابها حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وفي سبها، رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدة ملاحظات خلال الحملة على محال الجزارة، منها «وجود خليط في الثلاجات بين اللحوم الحمراء والبيضاء، وسوء حالة النظافة العامة، وعدم استخدام أدوات تقطيع نظيفة»، حيث جرى إتلاف كميات من اللحوم الفاسدة بالتعاون مع شركة الخدمات العامة سبها.

لحم مضبوط غير صالح للاستهلاك الآدمي.