هروب مروج من كمين أمني تاركا نصف كيلوغرام من مخدر الحشيش و39 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مروج مخدرات من الفرار من قبضة الشرطة في منطقة السواني قبل القبض عليه في كمين أعد له، تاركا حقيبة بداخلها نصف كيلوغرام من مخدر الحشيش و39 ألف دينار.

وكشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل الواقعة التي بدأت بعد ورود معلومة إلى أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بشأن وجود شخص ليبي الجنسية يقيم في منطقة السواني يقوم بترويج المخدرات نوع الحشيش على نطاق واسع وبكميات كبيرة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها «فيسبوك» أنه جرى تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة والتأكد من صحتها؛ قبل إعداد كمين لتسلم قطعة الحشيش من المتهم عن طريق أحد المصادر.

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وقالت الوزارة إنه «وأثناء تسلم القطعة ومحاصرته لغرض ضبطه؛ تمكن من الفرار وقام برمي حقيبة (صاكو) متوسطة الحجم بداخلها قطعة أخرى من مخدر الحشيش ومبلغ مالي قدره 39 ألف دينار».

وقدرت وزارة الداخلية كمية المخدرات التي جرى «ضبطها بنصف كيلوغرام تقريبا من مخدر الحشيش».