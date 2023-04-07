ضبط 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الجمعة، عن ضبط، 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهمين جرى ضبطهم وإلقاء القبض عليهم في كمين محكم أعد لهم بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات.

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وقالت الوزارة إن المتهمين ألقي القبض عليهم بعد التحري والتأكد من صحة معلومات وردت لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن وجود ثلاثة أشخاص وافدين يمتهنون ترويج المخدرات داخل سكن للعمالة الوافدة بمدينة مصراتة.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.

أحد الوافدين المقبوض عليهم المتهم بترويج مخدرات في مصراتة. (وزارة الداخلية)

أحد الوافدين المقبوض عليهم المتهم بترويج مخدرات في مصراتة. (وزارة الداخلية)