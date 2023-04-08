دورية أمنية لحماية موقع أثري في غدامس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار أن عناصره في غدامس أجروا جولة ميدانية وتفقدية على الموقع الأثرى «رأس الغول» الواقع بين ليبيا وتونس والجزائر.

وقال الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا الجهد يأتي «في إطار العمل الأمني المتواصل من أجل حماية المواقع الأثرية من العبث والتخريب».

ما هي «رأس الغول»؟

يشار إلى أن «رأس الغول» هو منطقة تاريخ عريق منذ زمن بعيد، إذ كانت ممرا للقوافل التجارية، كما أنها تعتبر من أكثر الخطوط التجارية شهرة خاصة في المنطقة الواصلة بين شمال الصحراء الكبرى وجنوبها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة مع مدينة تمبكتو المالية.

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من جهة أخرى، التقى رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمنطقة الشرقية بمراقب آثار توكرة للتنسيق بشأن إمكانية فتح مكتب للتفتيش والمتابعة بالمدينة الأثرية توكرة وطلميثة.

عناصر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في موقع أثري في غدامس، 7 أبريل 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)

عناصر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في موقع أثري في غدامس، 7 أبريل 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)

عناصر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في موقع أثري في غدامس، 7 أبريل 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)