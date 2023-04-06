في العدد 385: نورلاند يستبق الجميع.. ورهان أجنبي على النفط

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 385 من جريدة «الوسط» ويتصدر صفحته الأولى موضوع يتابع تطورات المشهد السياسي الليبي، وجاء بعنوان «ما لم تقله «المفوضية» أطلقه المبعوث الأميركي.. نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات».

وتحت عنوان «تنافس أميركي - روسي - فرنسي.. أطراف دولية تنقل لعبة الصراع الليبي إلى الجنوب» نطالع موضوعا في الصفحة الثالثة يرسم خريطة التنافس الدولي في ليبيا.

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احميدة: الطليان أفلتوا من المحاسبة على جرائم الإبادة في ليبيا

ونقرأ في الصفحة الرابعة موضوعا يرصد ما دار في ندوة نظمتها «الوسط» للأكاديمي والكاتب السياسي الليبي الدكتور على عبداللطيف احميدة. وجاءت الحلقة الأولى من تغطية الندوة تحت عنوان رئيسي على لسان احميدة «الطليان أفلتوا من المحاسبة على جرائم الإبادة في ليبيا.. والذاكرة الشعبية حفظت حقوق الضحايا أكثر من الحكومات».

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعين أولهما بعنوان «ردود أفعال محلية ودولية على تقصي الحقائق.. لجنة الرئاسي: تقريركم منحاز بشكل ظالم».

ولمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. نقرأ في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «المنفي يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار». فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم أن «15 مليون متر مربع ملوثة بذخائر متفجرة في ليبيا».

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وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير يرصد تداعيات انضمام فنلندا رسميا إلى حلف الناتو وعنوانه «ضربة استراتيجية لروسيا.. الكرملين يتوعد بإجراءات مضادة ويعزز قدرته العسكرية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع يتابع تطورات اقتحام المسجد الأقصى وجاء بعنوان «الرئاسة الفلسطينية تحذر من انفجار كبير.. ودعوات لحماس بالتوجه إلى القدس».

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعا عنوانه «شركات أجنبية ترهن استمرار تدفق النفط بتشكيل لجنة للتعامل مع الإيرادات».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها تقرير لست منظمات أممية عنوانه «31% من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء».

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وإلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعات منها الحلقة الأولى من حلقات الموسوعة الليبية الميسرة للكاتب الليبي البوصيري عبدالله.

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات منها قراءة نقدية في دراما رمضان العربية، وجاءت تحت عنوان «الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. وعودة (التاريخية) علامة بارزة».

وفيها نقرأ عنوانا آخر «خلاف حول الشافعي.. ولبنانيون يرفضون أخيرا.. ونجاح مكرر للكبير أوي.. ومشاهدات عالية لجعفر العمدة والعربجي».

الزعيم يعود منتصرا من القاهرة

وإلى الرياضة ويتصدر الصفحة الرابعة عشرة موضوع عن فوز الأهلي طرابلس على فريق طلائع الجيش المصري، وجاء بعنوان «الزعيم أبطل مفعول الأرض والجمهور في ضربة بداية البطولة العربية».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نطالع موضوعا عنوانه «أندية الممتاز ترفع راية العصيان ضد لجنة المسابقات»، وذلك بعد إعلان تأجيل الدوري الليبي.