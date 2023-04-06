حملة مكبرة على محال الجزارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة طرابلس حملة مكبرة على محال الجزارة وبيع اللحوم المجمدة.

وشارك في الحملة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي ودوريات الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حسب بيان الأخير على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وقامت الحملة بالتأكد من الأوراق الثبوتية للعمالة الوافدة في تلك المحال، وحملهم للشهادات الصحية، كما ضبطت تجاوزات عدة في الشروط الصحية الخاصة ببيع اللحوم، وأيضا عدم توافر شهادات لبعض العمال، وغياب النظافة وسوء التخزين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة.

جانب من الحملة التفتيشية.