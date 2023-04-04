إطلاق شقيقتين تديران ملجأ للحيوانات في بنغازي بعد احتجازهما لأيام

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة في مدينة بنغازي، الإثنين، بإطلاق الشقيقتين ابتسام ورابعة بن عمران اللتين تديران ملجأ للحيوانات في منزل تابع لهما، وذلك بعد أيام من احتجازهما من قبل قوة أمنية.

وقبل 6 أيام، أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» أن قوة أمنية ألقت القبض على الشقيقتين بن عمران خلال مداهمة لمكان تواجد الكلاب «استجابةً لنِداء وشكاوَى سُكّان المنطقة المُتضررين بخصوص طقوس غريبة وأصوات مزعجة تصدر عن المكان».

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وغردت مديرة منبر المرأة الليبية من أجل السلام، الزهراء لنقي، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة «الآن النيابة ببنغازي تأمر بالإفراج عن الشقيقتين ابتسام ورابعة بن عمران لعدم وجود تهمة ضدهما»، مشيرة إلى أنه «في هذه اللحظات أخوهما يقوم يتسديد الكفالة وإنهاء إجراءات إطلاق سراحهما. والأهل في انتظار خروجهما».

منبر المرأة الليبية من أجل السلام يرحب بإطلاقهما

كما رحب منبر المرأة الليبية من أجل السلام، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، بإطلاق الشقيقتين ابتسام وربيعة بن عمران، اللتين ألقي القبض عليهما «دون تهم رسمية وسط حملة تشهير حكومية على الإنترنت ضدهما تتهمهما بالسحر». شاكرا كل من أظهر تضامنا معهما.

وأدان منبر المرأة الليبية، في بيان سابق مشترك مع منظمة كرامة الدولية، «اعتقال ابتسام ورابعة بن عمران» وطالبت المنظمتان «بالإفراج الفوري عنهما».

وأشار البيان إلى أن ليبيا «لا تزال ممزقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتواجه العديد من النساء سواء الناشطات أو غيرهن مضايقات واغتيالات معنوية عبر الإنترنت وخارجه ... يتم من خلالها التشهير بالمرأة من أجل إخراجها من الحياة العامة». ودعا «إلى ضرورة تحقيق المساءلة عن أعمال العنف التي لا حصر لها ضد النساء والفتيات في ليبيا».