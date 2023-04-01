«النهر الصناعي»: بدء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي ووصول المياه لمدن الساحل خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الانتهاء من أعمال صيانة التسريب بالمحطة 627، وبدء تعبئة المسار الشرقي، متوقعا وصول المياه لمدن الساحل (مصراتة، زليتن، الخمس) خلال اليومين القادمين.

وأكد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة في بيان اليوم، الإنتهاء من أعمال صيانة التسريب بالمحطة 627، فيما باشرت المنظومة من خلال إدارة الإنتاج وبالتعاون مع المناطق بفتح صمامات التحكم والبدء الفعلي بتعبئة المسار، «حرصاً من إدارة الجهاز على وصول المياه لمستحقيها، ولتسريع وصول المياه للمدن بالمسار الشرقي».

مناشدة لحماية المشروع

وتوقع مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة، وصول المياه لمدن الساحل (مصراتة، زليتن، الخمس)، خلال اليومين القادمين.

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وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الجهات الأمنية بضرورة حماية مكونات المشروع، وتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المائي للبلاد.