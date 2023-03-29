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النهر الصناعي: إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 01:40 صباحا
النهر الصناعي: إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي
فريق الصيانة عند موقع الاعتداء على محطة بالمسار الشرقي قرب الخمس. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة، بعد تعرُّض المسار الشرقي عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس لأعمال تخريب وكسر الصمام؛ مما تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة حاولت خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، ولكن نظرًا لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة، تحت ضغط تشغيلي عالٍ يتجاوز الـ17 (بار) لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.

- اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس

وأوضح الجهاز أن مدن مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصًا في المياه، أما مدينة طرابلس فسيجري تغذيتها عبر المسار الأوسط. وأكد الجهاز حرصه على تأمين الإمداد المائي، متعهدًا بإنجاز العمل في أقصر وقت ممكن.

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