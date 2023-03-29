وفد من مجلس النواب يناقش في موسكو مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وفد من مجلس النواب مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بمقر الوزارة في موسكو، مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق اليوم الأربعاء.

وضم وفد مجلس النواب كل من النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير، وأعضاء المجلس جلال الشويهدي، والصديق مفتاح حمودة، وعبدالناصر بشير بن نافع.

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وقال بليحق في تصريح صحفي إن وفد مجلس النواب تبادل مع بوغدانوف «الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، وجرى التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، كما جرى التشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها».