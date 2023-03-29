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وفد من مجلس النواب يناقش في موسكو مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 04:51 مساء
وفد من مجلس النواب يناقش في موسكو مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية
وفد مجلس النواب مع بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. (مجلس النواب)
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ناقش وفد من مجلس النواب مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بمقر الوزارة في موسكو، مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق اليوم الأربعاء.

وضم وفد مجلس النواب كل من النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير، وأعضاء المجلس جلال الشويهدي، والصديق مفتاح حمودة، وعبدالناصر بشير بن نافع.

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وقال بليحق في تصريح صحفي إن وفد مجلس النواب تبادل مع بوغدانوف «الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، وجرى التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، كما جرى التشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها».

تطوير العلاقات الليبية الروسية
وأضاف بليحق أن وفد مجلس النواب ناقش أيضا مع نائب وزير الخارجية الروسي «بشكل منفصل عددا من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية»، مشيرا إلى أن اللقاء جرى بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا.

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