الملف الليبي في مباحثات أبوالغيط وبوغدانوف

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مجمل التطورات في المنطقة العربية ومن بينها الملف الليبي.

وأوضح الناطق باسم الأمين العام جمال رشدي أن «أبوالغيط استمع لرؤية المسؤول الروسي حول الأزمات في كل من سورية واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.

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