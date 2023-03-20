  • Alwasat News
Atwasat

الملف الليبي في مباحثات أبوالغيط وبوغدانوف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 01:45 مساء
الملف الليبي في مباحثات أبوالغيط وبوغدانوف
أبوالغيط وبوغدانوف خلال مباحثات في القاهرة، 20 مارس 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مجمل التطورات في المنطقة العربية ومن بينها الملف الليبي.

وأوضح الناطق باسم الأمين العام جمال رشدي أن «أبوالغيط استمع لرؤية المسؤول الروسي حول الأزمات في كل من سورية واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.

- المنقوش تبحث مع أبوالغيط والصفدي القضايا العربية 
- تاياني يبحث مع أبوالغيط الاستقرار في ليبيا
- أبوالغيط يرحب ببيان عقيلة والمشري.. ويأمل «خطوات جادة» نحو الانتخابات

مباحثات سابقة بين المنقوش وأبوالغيط
وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من لقاء بين وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في العاصمة المصرية القاهرة، قبيل عقد اجتماعات الدورة الــ159 العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي ...
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)

أميركا تدفع بقاذفاتها العملاقة ومدافعها في مناورات مع كوريا الجنوبية (فيديو)
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أجوكو»: الانتهاء من تركيب وحدتي كهرباء في حقل النافورة سبتمبر المقبل
«أجوكو»: الانتهاء من تركيب وحدتي كهرباء في حقل النافورة سبتمبر ...
بعد ظهور حالات.. حملة للتطعيم ضد «الحصبة» في تنيناي
بعد ظهور حالات.. حملة للتطعيم ضد «الحصبة» في تنيناي
5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
خارجية الوحدة الوطنية تهنئ تونس بذكرى الاستقلال (فيديو)
خارجية الوحدة الوطنية تهنئ تونس بذكرى الاستقلال (فيديو)
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية...
الملف الليبي في مباحثات أبوالغيط وبوغدانوف
الملف الليبي في مباحثات أبوالغيط وبوغدانوف...
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بنقاشات توحيد الجيش الليبي في مجموعة العمل الأمنية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بنقاشات توحيد الجيش ......
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)
انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي (شاهد)...
خارجية الوحدة الوطنية تهنئ تونس بذكرى الاستقلال (فيديو)
خارجية الوحدة الوطنية تهنئ تونس بذكرى الاستقلال (فيديو)...
المزيد