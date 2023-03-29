بينهم تونسيان.. ضبط 17 تاجر مخدرات في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب تحريات غرب الزاوية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 17 شخصا يمتهنون بيع ونقل المواد المخدرة نوع «حشيش» وأقراص مخدرة، بينهم تونسيان.

وأوقف أعضاء التحريات المتهمين متلبسين وبحوزتهم 41 قطعة من مادة «الحشيش»، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، ثم أحيلوا إلى نيابة جرائم المخدرات بالزاوية من حيث الاختصاص.