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ضبط خمسة تجار مخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 12:36 صباحا
ضبط خمسة تجار مخدرات في مصراتة
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، ضبط 5 تُجار مخدرات من الجنسية الأفريقية، خلال مداهمة وكريْن للمخدرات في مدينة مصراتة.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّها داهمت وكرًا لبيع المخدرات وحبوب الهلوسة بمنطقة الحامية، وآخر بمنطقة الهبارة، بعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة المخدرات مصراتة.

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وأشارت إلى القبض على خمسة أشخاص من تُجار المخدرات، وبحوزتهم هذه المواد، وجرى إحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات فرع مصراتة، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
مضبوطات بحوزة المتهمين بالإتجار في المخدرات بمصراتة، الأحد 26 مارس 2023 (إدارة المهام الخاصة)
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