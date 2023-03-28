ضبط متهم بترويج المخدرات في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدارت والخمور بمدينة الخمس.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقب ضبط المتهم متلبساً وبحوزته قطعتين من مخدر الحشيش.

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وأضافت أن المتهم اعترف بحوزته على كمية من المخدرات داخل منزله، حيث شكَّل رئيس الفرع فريق عمل، وبالتعاون مع رئيس مركز شرطة الخمس، وقسم شرطة النجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بالدخول إلى المنزل.

وأشار إلى أن قوة الأمن عثرت داخل المنزلن بحضور مدير نيابة الخمس الجزئية، 26 قطعة من مخدر الحشيش و8 زجاجات خمور مستوردة، وجرى استكمال إجراءات التحقيق حول الواقعة.