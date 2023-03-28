تزويد محطات التوزيع في طرابلس والزاوية بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الثلاثاء، تزويد محطات التوزيع التابعة لشركتي «خدمات الطرق السريعة» و«الشرارة» في مدينتي طرابلس والزاوية بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود، تنفيذا للطلبيات المعدة على مدار الساعة من مستودعي المدينتين.

وأوضحت الشركة في بيان أن الكميات المسحوبة من مستودع وميناء طرابلس بلغت 9.320 مليون لتر بنزين، و3.662 مليون لتر بنزين جرى سحبها من مستودع الزاوية.

إلزام محطات الوقود كافة بالتنسيق مع شركة البريقة

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام محطات الوقود كافة بالتنسيق مع شركة البريقة ولجنة توزيع الوقود المكلفة من رئيس الوزراء، لمعالجة مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود.

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وشهدت محطات الوقود في مدينتي طرابلس والزاوية ازدحاما من قبل المواطنين الراغبين في التزود بالوقود. واعتذرت شركة البريقة في بيان يوم السبت للمواطنين عن ذلك، وطمأنتهم على توفر الوقود بكميات تصل إلى 128 مليون لتر.