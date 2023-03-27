  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يصدر تعليمات لوزارة الداخلية بفتح كافة محطات الوقود لحل مشكلة الازدحام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 12:01 صباحا
الدبيبة يصدر تعليمات لوزارة الداخلية بفتح كافة محطات الوقود لحل مشكلة الازدحام
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات الوقود بالتنسيق مع شركة البريقة ولجنة توزيع الوقود المكلفة من رئيس الوزراء، لمعالجة مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود.

حكومة الوحدة: بعض المحطات لم تستلم الوقود
وأشار خطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، إلى الاجتماع الذي عقده الدبيبة الخميس الماضي لمتابعة توزيع الوقود للمحطات، بعد ملاحظة الازدحام الشديد أمام المحطات وإقفال بعضها، وعدم استيلام الوقود وتوزيعه.

- توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس

وأفاد الخطاب الموجّه لوزير الداخلية المكلف بإلزام محطات توزيع الوقود باستئناف علمها، لمعالجة مشكلة الازدحام، والتنسيق بخصوص ذلك مع وكيل وزارة لداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

البريقة توضح سبب الازدحام.. وتعتذر
وأمس السبت، أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، بيانا توضيحيا بشأن الازدحام الذي شهدته محطات التزود بالوقود في مدينتي الزاوية وطرابلس، وقدمت اعتذارها إلى المواطنين وطمأنتهم على توفر الوقود بكميات تصل إلى 128 مليون لتر.

وقالت الشركة إنها واجهت «ظروفًا صعبة خارجة عن إرادتها» خلال اليومين الماضيين، تسبب في تدني حاد في رصيد مستودعي الزاوية وطرابلس النفطيين؛ والازدحام الذي شهدته المدينتين على وجه التحديد، بعد تعذر دخول ناقلتي بنزين إلى ميناء الزاوية والربط على الرصيف؛ بسبب سوء حالة البحر، تزامنًا مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية.

وفي سياق طمأنتها للمواطنين، قدمت شركة البريقة اعتذارًا إلى المواطنين على ما وصفته بـ«الظرف الطارئ الذي لم تكن طرفاً فيه»، وجددت دعوتها لأصحاب المحطات التابعة لشركتي «الشرارة الذهبية» التي تواجه صعوبة في التزود أو التي تحجم عن التزود،، وأصحاب محطات «خدمات الطرق السريعة» بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام وتحقيقا للصالح العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد ...
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل

ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه ...
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي ...
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
الدبيبة يصدر تعليمات لوزارة الداخلية بفتح كافة محطات الوقود لحل مشكلة الازدحام
الدبيبة يصدر تعليمات لوزارة الداخلية بفتح كافة محطات الوقود ......
اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات
اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل ......
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس
ضبط 65 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في الخمس...
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس
اعتداء على إحدى المحطات بمسار خط النهر الصناعي قرب الخمس...
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده لأي احتياجات
شاهد في «اقتصاد بلس»: «المركزي» يعلن توفر السيولة واستعداده ......
المزيد