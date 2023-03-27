الدبيبة يصدر تعليمات لوزارة الداخلية بفتح كافة محطات الوقود لحل مشكلة الازدحام

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات الوقود بالتنسيق مع شركة البريقة ولجنة توزيع الوقود المكلفة من رئيس الوزراء، لمعالجة مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود.

حكومة الوحدة: بعض المحطات لم تستلم الوقود

وأشار خطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، إلى الاجتماع الذي عقده الدبيبة الخميس الماضي لمتابعة توزيع الوقود للمحطات، بعد ملاحظة الازدحام الشديد أمام المحطات وإقفال بعضها، وعدم استيلام الوقود وتوزيعه.

- توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس

وأفاد الخطاب الموجّه لوزير الداخلية المكلف بإلزام محطات توزيع الوقود باستئناف علمها، لمعالجة مشكلة الازدحام، والتنسيق بخصوص ذلك مع وكيل وزارة لداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

البريقة توضح سبب الازدحام.. وتعتذر

وأمس السبت، أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، بيانا توضيحيا بشأن الازدحام الذي شهدته محطات التزود بالوقود في مدينتي الزاوية وطرابلس، وقدمت اعتذارها إلى المواطنين وطمأنتهم على توفر الوقود بكميات تصل إلى 128 مليون لتر.

وقالت الشركة إنها واجهت «ظروفًا صعبة خارجة عن إرادتها» خلال اليومين الماضيين، تسبب في تدني حاد في رصيد مستودعي الزاوية وطرابلس النفطيين؛ والازدحام الذي شهدته المدينتين على وجه التحديد، بعد تعذر دخول ناقلتي بنزين إلى ميناء الزاوية والربط على الرصيف؛ بسبب سوء حالة البحر، تزامنًا مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية.

وفي سياق طمأنتها للمواطنين، قدمت شركة البريقة اعتذارًا إلى المواطنين على ما وصفته بـ«الظرف الطارئ الذي لم تكن طرفاً فيه»، وجددت دعوتها لأصحاب المحطات التابعة لشركتي «الشرارة الذهبية» التي تواجه صعوبة في التزود أو التي تحجم عن التزود،، وأصحاب محطات «خدمات الطرق السريعة» بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام وتحقيقا للصالح العام.