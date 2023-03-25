  • Alwasat News
Atwasat

توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 11:57 مساء
توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس
مواطن يزود سيارته بالوقود. (شركة البريقة)
alwasat radio

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن الازدحام الذي شهدته محطات التزود بالوقود في مدينتي الزاوية وطرابلس، وقدمت اعتذارها إلى المواطنين وطمأنتهم على توفر الوقود بكميات تصل إلى 128 مليون لتر.

وقالت شركة البريقة في بيانها، إنها واجهت «ظروفا صعبة خارجة عن إرادتها» خلال اليومين الماضيين، تمثلت في عدم استطاعة ناقلتي بنزين من الدخول إلى ميناء الزاوية والربط على الرصيف؛ بسبب سوء حالة البحر، تزامنا مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية، ما تسبب في تدني حاد في رصيد مستودعي الزاوية وطرابلس النفطيين؛ والازدحام الذي شهدته المدينتين على وجه التحديد.

«البريقة»: جرت معالجة الوضع.. والوقود متوفر حاليا
وشددت الشركة على معالجة الوضع باستئناف التزويد منذ فجر الأمس بدخول ناقلتي وقود لميناء الزاوية، وجهوزية خزانات مصفاة الزاوية لتحويل كميات المنتج المبرمجة سابقا، ورفع معدلات الضخ عبر أنابيب و إمدادات الوقود إلى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد إضافة إلى استمرار التزويد من الناقلة «أنوار أفريقيا» الراسية بميناء طرابلس.

- «البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية
- مؤسسة النفط تبحث المحافظة على تزويد محطات الكهرباء بالغاز
- بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»

وطمأنت الشركة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة حاليا و تصل إلى ما يزيد عن 128 مليون لتر هي إجمالي دخول ناقلة وقود على متنها 40 مليون لتر، إضافة الى ناقلة أخرى على المخطاف على متنها حوالي 40 مليون أخرى، وجاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى 30 مليون لتر، مع استمرار تزويد الوقود من ناقلة بميناء طرابلس على متنها 18 مليون لتر.

و«البريقة» تعتذر للمواطنين
وقدمت شركة البريقة اعتذارا إلى المواطنين على ما وصفته بـ«الظرف الطارئ الذي لم تكن طرفاً فيه»، وجددت دعوتها لأصحاب المحطات التابعة لشركتي «الشرارة الذهبية» التي تواجه صعوبة في التزود أو التي تحجم عن التزود،، وأصحاب محطات «خدمات الطرق السريعة» بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام وتحقيقا للصالح العام.

وأكدت الشركة قدرتها على التغلب على هذا الظرف في أقل من 48 ساعة، وحثت بعض محطات شركات التوزيع على زيادة ساعات عملها لحل المشكلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء
مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات
مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
«الداخلية»: تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس
«الداخلية»: تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع ......
«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة» ضد «الإسلاموفوبيا»
«الخارجية» تدين حرق المصحف بالدنمارك.. وتدعو إلى «وقفة جادة»......
توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس
توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود ......
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة
إدارة المهام الخاصة تضبط 245 وافدًا بمصراتة...
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس
استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها في طرابلس...
المزيد