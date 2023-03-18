«البريقة» تؤكد توفر الوقود وتدفقه بصورة طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، توفر الوقود بجميع مستودعاتها وتدفقه من المصدر بصورة طبيعية عبر الموانئ البحرية والمصافي المحلية.

واعتبرت الشركة في بيان، أن الازدحام حول بعض المحطات «مبرراً» خاصة مع ازدياد الطلب على الوقود مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لكنها حضّت المواطنين على عدم التزاحم، مؤكدة أن محطاتها وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور على مدار الساعة يومياً.

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ودعا البيان أصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزوّد من قبل الشركات التابعة لشركة البريقة، إلى التوجّه للتزوّد مباشرةً من مستودعات الشركة عملاً بتوجيهات الحكومة وتنفيذاً لتعليماتها في المنشور رقم (2) الصادر في 23 فبراير الماضي، شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة.