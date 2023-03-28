«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن سرعة هذه الرياح تصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، ويصل إلى 3.50 متر على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- البحر مضطرب على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
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