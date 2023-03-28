«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن سرعة هذه الرياح تصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.