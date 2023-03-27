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بن قدارة: خطة استراتيجية للاستغناء عن استيراد المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:41 مساء
بن قدارة: خطة استراتيجية للاستغناء عن استيراد المحروقات
بن قدارة والرئيس الإقليمي لشركة «هوني ويل» الأميركية للأعمال الهندسية خالد هاشم، خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن المؤسسة تسعى لتنفيذ خططها الاستراتيجية ومن أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي استعداداً للاستغناء عن استيراد المحروقات. وطالب مسؤولي شركة «هوني ويل» بإرسال فرق لزيارة المصافي عن قرب وتقييمها وإعداد تقارير بالخصوص.

وعقد بن قدارة صباح اليوم الإثتين بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الإقليمي لشركة «هوني ويل» الأميركية للأعمال الهندسية خالد هاشم. لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة الجنوب. وتقييم مصافي النفط في ليبيا بهدف تحسين أدائها، وفق بيان صادر عن المؤسسة. وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي متكامل من هوني ويل يوضح خبرات ونشاطات الشركة والأعمال التي سبق تنفيذها وما يمكنها تقديمه لقطاع النفط الليبي. وتضمن نقاشات موسعة ومستفيضة حول ما تناوله العرض.

زيادة إنتاج مصفاة الزاوية وحلول لمصفاة راس لانزف
وأشار بن قدارة إلى أنه ناقش مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية «زيادة إنتاج مصفاة الزاوية والحلول الخاصة بمصفاة راس لانزف، وتقييم عمل باقي المصافي»، منوهًا إلى توقيع مذكرة بهذا الشأن.

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ويوم الأحد، وقعت شركة «زلاّف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل - يو أو بي» الأميركية. حضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاف، ومن الجانب الأميركي محمد المحيسن، المدير الإقليمي لشركة «هاني ويل - يو أو بي». وينص هذا العقد على قيام شركة «هاني ويل - يو أو بي» بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

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