  • Alwasat News
Atwasat

بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 08:42 مساء
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

تحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عن ملابسات تعيينه في منصب بالمؤسسة، وهي المورد الرئيس للدولة الليبية، كما قال إن سلفه مصطفى صنع الله «كانت لديه مشاكل مع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي».

صفقة بين الدبيبة وحفتر
وعُيِّن بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صيف العام 2022، خلفًا لصنع الله الذي خدم في المنصب لفترة طويلة، ونقلت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير اليوم الأحد، عن محللين قولهم إن تعيين بن قدارة «كان جزءًا من صفقة توسطت فيها الإمارات بين حفتر والدبيبة اللذين يريدان الآن البقاء في السلطة» في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وقبل تعيينه على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، كان بن قدارة مقيمًا سابقًا في الإمارات، حيث كان يدير بنكًا مملوكًا بشكل مشترك للإمارات وليبيا والجزائر، وفق «فايننشال تايمز».

- «بن قدارة» يكشف عن خطط لجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»

وذكرت الجريدة البريطانية أن صنع الله أخبرها عند عزله، أن الدبيبة ليس لديه سلطة لإقالته وأن «رجالًا ملثمين ومسلحين» شقوا طريقهم إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط للتحضير لتسليم بن قدارة رئاسة المؤسسة.

لكن بن قدارة نفى في تصريح نقلته «فايننشال تايمز»، علمه بالغارة المزعومة أو شروط أي صفقة بين الدبيبة وحفتر. وقال: إنه تولى منصبه « حسب التعيين الحكومي».

وأضاف أن سلفه ربما كان شديد المواجهة. حيث قال «شخصية صنع الله كانت... مواجهة الناس، الأمر الذي خلق توترات مع حفتر ومع الحكومة». لافتًا إلى أن «المصرف المركزي لم يكن يدعمه (صنع الله) لأنه يعاني من مشاكل مع البنك المركزي أيضًا».

وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن «معظم الدبلوماسيين ينسبون الفضل إلى صنع الله في إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط فوق الصراع السياسي». ولم يتسن الوصول الى صنع الله للتعليق.

بن قدارة ضامن للتفاهم بين الدبيبة وحفتر
وقال رئيس مكتب ليبيا للاستشارات محمد الجارح، إن بن قدارة كان «الضامن لأي تفاهم يجري التوصل إليه بين الجانبين». وأضاف أنه «كجزء من هذا الترتيب، فإن عناصر القوات التابعة للقيادة العامة يتلقون الآن رواتب منتظمة من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مقابل السماح بتدفق النفط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد ...
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل

ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القبض على خادمة هتكت عرض طفلة
القبض على خادمة هتكت عرض طفلة
استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
أعضاء مجلس الدولة الرافضون للتعديل الدستوري الثالث عشر يقاطعون تشكيل لجنة «6+6»
أعضاء مجلس الدولة الرافضون للتعديل الدستوري الثالث عشر يقاطعون ...
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
بالصور.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي
بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت ......
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس
سرقة سيارة مواطن توفي في حادث سير بطرابلس...
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية
وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة ......
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس
الناظوري وقيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة يصلون طرابلس...
المزيد