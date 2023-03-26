بن قدارة: توليت منصبي حسب التعيين الحكومي.. وصنع الله كانت لديه مشاكل مع حفتر والحكومة والمركزي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عن ملابسات تعيينه في منصب بالمؤسسة، وهي المورد الرئيس للدولة الليبية، كما قال إن سلفه مصطفى صنع الله «كانت لديه مشاكل مع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي».

صفقة بين الدبيبة وحفتر

وعُيِّن بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في صيف العام 2022، خلفًا لصنع الله الذي خدم في المنصب لفترة طويلة، ونقلت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير اليوم الأحد، عن محللين قولهم إن تعيين بن قدارة «كان جزءًا من صفقة توسطت فيها الإمارات بين حفتر والدبيبة اللذين يريدان الآن البقاء في السلطة» في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وقبل تعيينه على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، كان بن قدارة مقيمًا سابقًا في الإمارات، حيث كان يدير بنكًا مملوكًا بشكل مشترك للإمارات وليبيا والجزائر، وفق «فايننشال تايمز».

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وذكرت الجريدة البريطانية أن صنع الله أخبرها عند عزله، أن الدبيبة ليس لديه سلطة لإقالته وأن «رجالًا ملثمين ومسلحين» شقوا طريقهم إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط للتحضير لتسليم بن قدارة رئاسة المؤسسة.

لكن بن قدارة نفى في تصريح نقلته «فايننشال تايمز»، علمه بالغارة المزعومة أو شروط أي صفقة بين الدبيبة وحفتر. وقال: إنه تولى منصبه « حسب التعيين الحكومي».

وأضاف أن سلفه ربما كان شديد المواجهة. حيث قال «شخصية صنع الله كانت... مواجهة الناس، الأمر الذي خلق توترات مع حفتر ومع الحكومة». لافتًا إلى أن «المصرف المركزي لم يكن يدعمه (صنع الله) لأنه يعاني من مشاكل مع البنك المركزي أيضًا».

وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن «معظم الدبلوماسيين ينسبون الفضل إلى صنع الله في إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط فوق الصراع السياسي». ولم يتسن الوصول الى صنع الله للتعليق.