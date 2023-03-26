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«بن قدارة» يكشف عن خطط لجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:04 صباحا
«بن قدارة» يكشف عن خطط لجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»
فرحات بن قدارة. (بلومبرغ)
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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه يحظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وكشف عن خططه لجذب الاستثمار وتعزيز الإنتاج.

وقال فرحات بن قدارة، في مقابلة مع جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الأحد، إنه يتمتع بالدعم مما سمح بإعادة الإنتاج النفطي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، مضيفا «يمكنني السفر إلى أي مكان في ليبيا - الجنوب، والشرق والغرب وشمال البلاد وإلى أي مكان كما أعمل مع جميع الأطراف»، معتبرا هذا النوع من الدعم مهم جدا للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة الإنتاج وتحسينه.

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وتحدث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن هدفه و«هو رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات»، وتعهد بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توقيعها في يناير مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقل غاز بحري كدليل على إحراز تقدم، وقال «سترى المزيد من هذه المشاريع الكبيرة في ليبيا».

ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»
ويرى بن قدارة أن التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكشف عن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد من الموارد الطاقوية إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا.

وتزود ليبيا، أوروبا بنحو ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنويا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا، وهو ما يكفي لتلبية نحو 2% من طلب القارة.

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