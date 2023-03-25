أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث أبي سليم

القاهرة - بوابة الوسط

استمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، إلى ملاحظات عدد من المراجعين بمستشفى الحوادث أبي سليم.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة المكلف، مساء الجمعة، سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الحوادث أبي سليم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني

- أبوجناح: حماية صحة المهاجرين يشكل عبئا على الدولة الليبية

- أبوجناح يلغي قرارات نقل كوادر طبية من الخدمات الصحية إلى المستشفيات