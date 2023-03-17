  • Alwasat News
Atwasat

أبوجناح: حماية صحة المهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 01:16 صباحا
أبوجناح: حماية صحة المهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية
أبو جناح يشارك في الاجتماع الأقاليمي الثاني الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، الخميس 16 مارس 2023 (وزارة الصحة)
alwasat radio

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إن «واجب حماية صحة اللاجئين والمهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية»؛ لأنهم يتمتعون بحق الانتفاع من الخدمات الصحية والرعاية الطبية الضرورية أسوةً بالمواطنين الليبيين، دون تفرقة أو تمييز، وهو ما اعتبره «يُثقل كاهل الدولة ويضعها أمام مسؤولية كبيرة في حال تراجع مستوى الخدمات أو التعرض للأزمات نتيجة نقص الموارد والإمدادات الطبية».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الأقاليمي الثاني الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في أقاليم المنظمة في أفريقيا، وأوروبا، وشرق المتوسط، والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء في التنمية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي الخميس والجمعة.

- «الصحة»: استعراض مقترح خطة الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين

أبوجناح يدعو لإرساء شراكات فاعلة بشأن صحة المهاجرين
وأشار أبوجناح إلى التأثير الحاد لغياب السياسات المناسبة والمشتركة بين القطاعات على صحة اللاجئين والمهاجرين، موجها الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية لمضاعفة جهودها من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البُعد الإنساني والتنموي معًا، وتأخذ بعين الاعتبار كل الرهانات الأمنية والاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والمناخية التي تواجهها ليبيا كدولة عبور، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع المستجدات التي طرأت منذ الاجتماع الأول الرفيع المستوى بشأن الصحة والهجرة، الذي عقد في إسطنبول، بتركيا، في مارس 2022، وهدف إلى الحفاظ على الزخم، وإعادة تأكيد الالتزام بمواصلة العمل من أجل تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين في الأقاليم الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية وخارجها.

وركّز الاجتماع الثاني على النهوض بالتغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين من خلال نهج يشمل مسار الهجرة، حيث تبادل ممثلو الأقاليم الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية الممارسات السليمة المتعلقة بإتاحة الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين بشكل منصف، بما في ذلك تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والإعاقة.

استراتيجيات التأهّب لحالات الطوارئ
وأكد الحاضرون أهمية دمج اللاجئين والمهاجرين في استراتيجيات التأهّب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشراكات القوية من أجل الصحة والهجرة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع جاء لتجديد الالتزامات بمنح الأولوية لصحة اللاجئين والمهاجرين في جداول الأعمال الدولية والإقليمية، التي ترتكز على مبادئ التضامن والإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء» تجري صيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية
«الكهرباء» تجري صيانة لمحطة كهرباء السرير الغازية
نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى رئيس الحكومة أن يتنحى إذا أراد الترشح
نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات العام الجاري.. وعلى رئيس الحكومة ...
في العدد 382: باتيلي يفتح المسار العسكري.. والهجرة العشوائية «قنبلة موقوتة»
في العدد 382: باتيلي يفتح المسار العسكري.. والهجرة العشوائية ...
نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات
نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ليبيا
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ......
المزيد
أبوجناح: حماية صحة المهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية
أبوجناح: حماية صحة المهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية...
«الاقتصاد» تبحث إطلاق النشرة اليومية لأسعار السلع الأساسية
«الاقتصاد» تبحث إطلاق النشرة اليومية لأسعار السلع الأساسية...
دورة تأهيل لرفع كفاءة مخاتير المحلات ببلدية سرت تتعلق باللوائح والمهام
دورة تأهيل لرفع كفاءة مخاتير المحلات ببلدية سرت تتعلق ......
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على......
نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات
نورلاند: الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق ......
المزيد