أبوجناح يلغي قرارات نقل كوادر طبية من الخدمات الصحية إلى المستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بإلغاء قرارات لجنة التدوير الوظيفي بالوزارة، الخاصة بنقل عناصر طبية وطبية مساعدة من الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

جاء ذلك في القرار رقم 268 للعام 2023، المنشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة الأولى على أنه «بموجب أحكام هذا القرار تلغى جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بموجب قرارنا رقم (175) لسنة 2022 وكل الآثار المترتبة عليها».

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والقرارت الملغاة بارقام «(603) (602) (578) (573) (572) (571) (531) (277) (276) (275) (274) (273) (272) (816) (817) (818) (819) (820) لسنة 2022»، وجميعها تخص نقل موظفين.

وجاء في المادة الثانية «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه».