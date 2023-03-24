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الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 09:56 مساء
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»
أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والمُوازية على نحو أسبوعي. (أرشيفية)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي خلال الفترة من 18 إلى 23 مارس 2023. 

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار الخميس الماضي مقابل 4.80 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.19 دينار الأحد، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار مقابل 5.85 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، وارتفع الدينار التونسي عند 1.55 دينار عند 1.54. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، في حين تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.24 دينار مقابل 0.25 دينار أمس.

وفي السوق الموازية، استقر سعر الدولار عند 5.09 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وارتفع سعر اليورو عند 5.44 دينار مقابل 5.38 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ كل من الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي. وارتفع سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 237 دينارًا مقابل 233 دينارًا للغرام أمس.

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