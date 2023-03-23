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أحدهم مطلوب في جريمة قتل.. ضبط 3 تجار مخدرات بغريان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 01:32 مساء
أحدهم مطلوب في جريمة قتل.. ضبط 3 تجار مخدرات بغريان
مضبوطات عثر عليها بحوزة تاجر مخدرات في غريان، 22 مارس 2023، (جهاز مكافحة المخدرات)
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ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غريان ثلاثة تجار مخدرات بالمدينة.

وأوقف أفراد الفرع أحدهم متلبسا خلال عملية بيع أقراص مخدرة، وهو مطلوب في قضية قتل، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأوقع رجال الأمن بمتهم آخر لدى توصيله المخدرات، وهو من أصحاب السوابق، وسبق أن أطلق النار على أعضاء الجهاز خلال مواجهة أخيرة، كما ضُبط شخص بحوزته قطع يشبته أنها مخدر «الحشيش»، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معم، ثم أحيلوا إلى نيابة مخدرات غريان من حيث الاختصاص.

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