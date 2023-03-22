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«الكهرباء»: شحن محطة تحويل غرب زلطن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 03:13 مساء
«الكهرباء»: شحن محطة تحويل غرب زلطن
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، شحن محطة تحويل «11/30 ك. ف» غرب زلطن، بعد الانتهاء من تجهيزها بكامل معداتها.

وأجرى عملية الشحن فنيو ومهندسو دائرة صيانة الجهد المتوسط الزاوية التابعة لإدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وتوقعت الشركة أن تسهم المحطة في تقليل الجهد والأحمال المتزايدة على المصادر القديمة، وتحسين الشبكة العامة؛ ما يؤدي إلى التخفيف من معاناة المواطنين بالمنطقة.

من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تشغيل محطة تحويل غرب زلطن، 22 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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