شاهد في «وسط الخبر»: لجنة باتيلي.. ما الجديد والممكن والمستبعد؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على اللجنة رفيعة المستوى التي اقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تشكيلها، بغرض تهيئة الظروف إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري، وفق مبادرته التي طرحها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن.

وحدد باتيلي مجموعة من المهام للجنة المحتملة، تشمل توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين، والاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، و تبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.

كل هذه النقاط فتحت التساؤل حول الآلية التي ستتمكن من خلالها اللجنة إنجاز مهامها، أمام تعنت الأطراف المختلفة، وما أطرافها، وكيف سيتم التعامل مع معرقلي عملها في حل حدث ذلك، وهي التساؤلات التي طرحها البرنامج على كل من: الباحث السياسي يوسف البخبخي، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد ترجمان.

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