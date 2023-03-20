الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع وزارة المواصلات

القاهرة - بوابة الوسط

رحب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، «بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها المُبرمة مع الوزارة بقطاع المواصلات»، مشيداً بعمق العلاقات بين «البلدين الصديقين» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء ترحيب الشهوبي خلال استقباله صباح اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام خليفة الإدريسي، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، ومستشار العلاقات الدولية علي الصيد القمودي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل بخيت.

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وقالت وزارة المواصلات إن اللقاء جرى خلاله «تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل ومناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وتم التطرق لموضوع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية».

فريق تدقيق دولي يزور ليبيا لتقييم مصلحة الطيران المدني

وأكدت الوزارة أن «مصلحة الطيران المدني تعاقدت مع مكتب استشاري لإعداد مشروع التحول الرقمي والذي يهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران»، متوقعة «أن تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني».

وأشارت وزارة المواصلات إلى أن السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً عزم بلاده على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

لقاء الشهوبي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، الإثنين 20 مارس 2023. (وزارة المواصلات)

لقاء الشهوبي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، الإثنين 20 مارس 2023. (وزارة المواصلات)