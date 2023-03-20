تشكيل لجنة تضم ممثلين عن 3 جهات لتدقيق بيانات مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد معتوق، على تشكيل لجنة تضم ممثلين من الجهات الثلاث لتدقيق بيانات المفوضية.

جاء الاتفاق خلال اجتماع السايح والباعور ومعتوق بمقر ديوان المفوضة الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

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وقالت مفوضية الانتخابات عبر موقعها على الإنترنت، إن الاجتماع استعرض سبُل التعاون بين المؤسسات الثلاث في مجال دعم البنية التحتية المعلوماتية، وآليات ربط ومطابقة الرقم الوطني للناخبين، من خلال وضع آلية تضمن موثوقية قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضية والتي هي الأساس الذي تنطلق منه لتنفيذ العملية الانتخابية.

وأضافت المفوضية أن «الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تضم الأطراف الثلاثة لإنجاز المطابقة (لبيانات الناخبين لدى المفوضية) هذا العام، على أن تنتهى اللجنة من عملها قبل البدء في تنفيذ العملية الانتخابية».