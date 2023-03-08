السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية الانتخابات والأمن القومي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف «على تعزيز آليات التعاون بين المؤسستين، لتطوير قواعد المعلومات والبيانات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية» وفق المفوضية.

واستقبل السايح في مكتبه بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

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تدابير إجراء الانتخابات النزيهة

وقالت مفوضية الانتخابات عبر موقعها على الإنترنت، إن اللقاء جرى خلاله «بحث التدابير اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة من خلال ضمان مصداقية الوثائق والمستندات التي تقدم من قبل الناخبين والمترشحين للعملية الانتخابية وأبرزها التأكيد على سلامة ومصداقية سجل الناخبين والإجراءات المتخذة في هذا الشأن».

وأضافت المفوضية أن بوشناف أكد للسايح خلال اللقاء دعمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير للانتخابات المرتقبة.