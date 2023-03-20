ضبط 3 متهمين بسرقة خط كهرباء الزويتينة سلطان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، ثلاث أشخاص متلبسين بسرقة خط كهرباء الزويتينة سلطان، وهم شخص ليبي الجنسية واثنان من الجنسية المصرية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات تلقى بلاغات من الشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع النهر أجدابيا يفيد بقيام مجموعة أشخاص بسرقة أسلاك خط الزويتينة سلطان 11 ك.ف.

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وعلى الفور جرى فتح محظر تحري من قبل رئيس قسم التحقيق بالفرع، وتكليف دوريات بمتابعة البلاغات، حيث تم نصب كمين أسفر عن ضبط ثلاث أشخاص متلبسين يقومون بسرقة الخط، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وجرى إحالة المحضر إلى النيابة العامة أجدابيا، والتحري عن باقي المجموعة التي صدر في حقهم ضبط وإحضار بناء على تعليمات النيابة العامة.