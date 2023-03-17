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مداهمة وكر لتخزين أسلاك كهرباء مسروقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 08:22 مساء
مداهمة وكر لتخزين أسلاك كهرباء مسروقة في بنغازي
معدات مسروقة من شركة الكهرباء داخل مخزن في بنغازي، 17 مارس 2023، (الداخلية)
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داهم أعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي وكرًا يُستخدم لتخزين المسروقات من الأسلاك الكهربائية ومعدات لشركة الكهرباء.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الإدارة معلومات حول الوكر، حيث توجهت قوة أمنية إلى المكان لتعثر على بكر أسلاك كهرباء ومحوّلات ومعدات كهربائية، كما ضبطت أربعة اشخاص كانوا موجودين داخل الوكر، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بـ«فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى تحريز المضبوطات، وأخذ أقوال المقبوض عليهم ، قبل إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يأتي ذلك ضمن أعمال مكافحة التعديّات على الشبكة الكهربائية وضبط المخرّبين والمجرمين الذين يتعدّون على مصادر الطاقة الكهربائية.

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