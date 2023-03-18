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«الكهرباء»: كشف دوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 10:57 مساء
«الكهرباء»: كشف دوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في إجراء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وشملت الأعمال استبدال كرسي التحميل للضاغط بمساعدة شركة «سيمنز» الألمانية للطاقة، وكذلك الكشف على المحول الرئيسي للوحدة من قِبل فريق الدعم الفني لشركة «ألجيك للطاقة»، وذلك ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة والرفع من كفاءتها، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وقالت الشركة إن أعمال الكشف الدوري تأتي ضمن جهود متابعة وحدات التوليد المتوقفة عن العمل لغرض صيانتها والدخول بها على الشبكة الكهربائية بأقصى قدراتها الإنتاجية.

من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال الكشف الدوري على الوحدة الخامسة بمحطة الجبل الغربي، 18 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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