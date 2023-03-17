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وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 04:43 مساء
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، وصول مزيد العوازل والأسلاك الكهربائية إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

وجرى نقل العوازل والأسلاك من مخازن شركة الكهرباء في بئر العالم عن طريق شركة «الطاقة المستديمة»؛ وذلك لاستكمال أعمال المشروع، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

وأكّدت الشركة الأهمية القصوى للمشروع الذي يُنفذ بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

- الكهرباء: الاعتداء على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب
- «الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
وفي الرابع من مارس الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» جهد «400 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب آنذاك، إن شركة «مصراتة الغد» تجري حاليًا أعمال تركيب الأبراج وشدّ الأسلاك من ناحية أبوعرقوب؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل؛ بهدف زيادة استقرارية وموثوقية الشبكة العامة والاستفادة من نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة.

ولاحقاً، أعلنت الشركة في 7 مارس، اعتداء خارجين عن القانون على بعض مكونات الشبكة الكهربائية على مسار خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب، وقالت في بيان، إن المعتدين قطعوا أرجل عددٍ من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار الخط من ناحية العزيزية - بئر الغنم؛ ما تسبب في عرقلة جهود استكمال المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول عوازل وأسلاك كهرباء لمشروع نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 17 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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